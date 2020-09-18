لجنة الرياضة في التيار تعزّي اللاعب الشهيد محمد عطوي

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صدر عن لجنة الرياضة في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بكل أسف وأسى، تلقت لجنة الرياضة في التيار الوطني الحر خبر وفاة شهيد الرياضة اللبنانية اللاعب الخلوق المرحوم محمد عطوي إثر إصابته برصاصة طائشة.

تتقدّم اللجنة بأصدق تعازيها من عائلة عطوي الصغيرة والعائلة الرياضية اللبنانية الكبيرة للخسارة الجسيمة التي اصابت الشباب اللبناني، وعليه تطلب من الأجهزة الأمنية الإقتصاص من الفاعلين كما تحث القضاء على إنزال أشد العقوبات بالمرتكبين كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه تكرار هذه الآفة الخطرة في مجتمعنا.