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دوري أبطال آسيا: باختاكور يفرمل الهلال

18
SEPTEMBER
2020
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فرمل باختاكور الأوزبكستاني الهلال السعودي حامل اللقب عندما أرغمه على التعادل السلبي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
 
واكتفى الهلال السعودي بنقطة واحدة في مواجهته الثانية لباختاكور في ثلاثة أيام بعدما كان تغلب عليه 2-1 في الجولة الثالثة، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط وبات بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه الأخيرتين أمام شاهر خودرو الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي الاربعاء المقبل لضمان بلوغه الدور الثاني.
 
في المقابل، عزز باختاكور موقعه في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام شباب الأهلي السعودي الذي أنعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة إلى الدور الثاني بفوزه على شاهر خودرو 1-صفر اليوم على الملعب ذاته.
 
وخاض الهلال المباراة في غياب ثلاثة عناصر أساسية وستة احتياطية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولم يتواجد في قائمة البدلاء سوى خمسة لاعبين ليس من بينهم حارس مرمى.
 
وظهر الشوط الأول بمستوى دون المتوقع، حيث سيطر الحذر على معظم مجرياته، وغابت خلاله الفرص الخطرة، باستثناء كرة واحدة صوبها سالم الدوسري ومرت بمحاذاة القائم (33).
 
وفي الشوط الثاني، اندفع الهلال للهجوم بحثاً عن هدف الأسبقية وكاد أن يحقق مبتغاه لولا براعة الحارس الأوزبكي سنجار كوفاتوف الذي تصدى لرأسية الفرنسي بافيتيمبي غوميس وأنقذ مرماه من هدف محقق (60).
 
وكرر غوميس المحاولة ولكن الحارس الأوزبكي تصدى للكرة وأمسكها على دفعتين (64).
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