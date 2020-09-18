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كلوب يكشف "سر" تفوق ليفربول في الموسم الحالي

18
SEPTEMBER
2020
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أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على ضرورة تطوّر فريقه أكثر هذا العام للحفاظ على تفوقه، وذلك بعد أن أنهى "الريدز"، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي متفوقا بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.
 
وفي حديث لشبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب: "من الطبيعي أن يكون علينا قطع خطوة أخرى للأمام لأن الفرق الأخرى ستقطع خطوات للأمام أيضا".
 
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بكوننا حامل اللقب فنحن نحاول باستمرار ألا نطور التحديات الجديدة بل العثور على حلول لها قبل أن نواجه المشاكل، لكن العديد من الأمور الجيدة التي حققناها يجب تكرارها أولا وأخيرا لذا الأمر لا يتعلق بتغيير الأشياء فقط بل بإيجاد النهج الصحيح والتخطيط مرة أخرى لهذا الموسم".
 
وعن لقاء ليفربول وتشلسي في الدوري الأحد، قال كلوب إن فريق المدرب فرانك لامبارد يملك الكفاءة في كل المراكز، مضيفا: "هناك الكثير من التهديدات، تشيلسي تعاقد ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. عانينا أمامه كثيرا في الموسم الماضي".
 
وتابع: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الهجوم والوسط والدفاع لذا لا يوجد تهديد أكبر من آخر فتشلسي ككل هو الخطر".
 
وعززّ ليفربول، الذي انتصر بصعوبة 4-3 على ليدز يونايتد في افتتاح الموسم يوم السبت الماضي، صفوفه بالتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا قادما من بايرن ميونيخ بطل أوروبا الخميس.
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