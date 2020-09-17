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وكيل غاريث بيل يكشف تفاصيل حديثه مع مورينيو

17
SEPTEMBER
2020
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كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، تفاصيل الحديث الذي دار بين اللاعب والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
 
وأكد بارنيت وفقا لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن غاريث بيل أخبر مورينيو بأنه يحب جدا العودة إلى توتنهام خلال الميركاتو الصيفي، لأن النادي يمتلك "مكانا خاصا في قلبه".
 
ويصر بارنيت على إتمام عملية عودة بيل إلى توتنهام، وذلك بعد خروج الويلزي من خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، ورغبة إدارة النادي الملكي في التخلص من راتبه الباهظ والبالغ نحو 14 مليون يورو سنويا.
 
وتشير تقارير إلى أن إدارة توتنهام تحاول الحصول على خدمات غاريث بيل بصفقة إعارة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك رغم أن النادي لا يمتلك أي سيولة مالية تمكنه من دفع راتب الويلزي المرتفع للغاية.
 
وكشفت التقارير ذاتها أن ريال مدريد مستعد لدفع نصف راتب غاريث بيل مع توتنهام في محاولة للتخلص منه في الصيف الحالي، خاصة مع عدم رغبة زيدان في الاعتماد عليه مطلقا.
 
ليؤكد جوناثان بارنيت أن موكله بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
 
يذكر أن غاريث بيل (31 عاما) انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنهام هوتسبير بالذات، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، جعلته في ذلك الوقت أغلى لاعب في العالم، وحقق مع النادي الملكي لقبين في بطولة الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة ألقاب أخرى.
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