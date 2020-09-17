مورينيو يستقر على التعاقد مع مهاجم عربي ليشكل ثنائيا مميزا مع كين

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كشفت تقارير إعلامية، أن نادي توتنهام بقيادة مدربه الشهير، البرتغالي جوزيه مورينيو، يخطط للتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلا عن شبكة "PremTransferMan"، أن توتنهام يسعى للتعاقد مع المهاجم المغربي المتألق، الذي توج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي مورينيو، شدد على ضرورة التفاوض مع حمد الله، من أجل الحصول على خدماته، لدعم خط هجوم توتنهام، وتشكيل ثنائي مميز مع الدولي الإنجليزي هاري كين.

وفرض حمد الله اسمه بقوة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، منذ انضمامه لنادي النصر السعودي قبل موسمين، حيث سجل 89 هدفا في 67 مباراة في جميع المسابقات.

ويرتبط حمد الله (29 عاما)، المستبعد حاليا من تشكيلة المنتحب المغربي لأسباب "مجهولة"، بعقد مع النصر السعوودي يمتد حتى العام 2022.