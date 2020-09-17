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بيرلو ينال شهادة التدريب بفضل أطروحته "كرة القدم التي أريد"

17
SEPTEMBER
2020
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء، أن المدرب الجديد ليوفنتوس، أندريا بيرلو، حصل على شهادة التدريب من الاتحاد القاري، قبل أيام من انطلاق منافسات "الكالتشيو".
 
وحصل بيرلو على معدل 107/110 على أطروحته المكونة من 30 صفحة وتحمل عنوان "كرة القدم التي أريد".
 
وتضم الأطروحة ثلاثة أقسام: المرحلة الهجومية، المرحلة الدفاعية، والمرتدات (الهجومية والدفاعية)، وقد نشرها الاتحاد الإيطالي للعبة على موقعه الإلكتروني.
 
وكتب بيرلو (41 عاما): "أريد أن ألعب كرة قدم كاملة وجماعية، مع 11 لاعبا نشطا في المرحلتين الهجومية والدفاعية".
 
وقال في المقدمة "الفرق التي ألهمتني في تكوين فكرتي عن كرة القدم هي برشلونة تحت إشراف الهولندي يوهان كرويف والإسباني بيب غوارديولا، وأياكس أمستردام تحت إشراف الهولندي لويس فان غال، وميلان الذي دربه  الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويوفنتوس مع الإيطالي أنطونيو كونتي".
 
وعين بيرلو، بطل العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006، مدربا ليوفنتوس في أغسطس الفائت، بعد أسابيع قليلة فقط من توليه الإشراف على فريق ما دون 23 عاما.
 
ويفتتح يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي، بمواجهة ضيفه سمبدوريا، يوم الأحد المقبل.
روسيا اليوم
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