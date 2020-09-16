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انتخابات اتحاد العاب القوى في 10 تشرين الأول المقبل

16
SEPTEMBER
2020
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دعا  الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ،خلال  جلسته رقم 7 والتي عقدت بتاريخ 8 أيلول الجاري  في مقرّ الإتحاد اللبناني في الدكوانة ، الأندية المنضمّة حسب القوانين الى الاتحاد الى حضور الجمعيّة العموميّة العاديّة السنوية والجمعيّة العمومّية المخصصّة لإنتخاب هيئة إدارية جديدة وذلك السبت الواقع فيه 10 تشرين الأول المقبل  الساعة الرابعة بعد الظهرعلى ان تكون جمعية عمومية عادية لمناقشة وإقرار البيانين الإداري والمالي وقطع الحساب والساعة الخامسة عصراً الجمعيّة العموميّة المخصصّة للإنتخابات وذلك في فندق لانكستر تمار- بولفار اميل لحود .
 
تبدأ مهلة الترشيح الإثنين في 21 أيلول الجاري  وتنتهي عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء 7 تشرين الأوّل المقبل.  
 
تقدّم طلبات الترشيح خطياً إلى أمانة السر في مقر  الإتحاد اللبناني لألعاب القوى في الدكوانة -بناية بو عبود (الطابق الرابع) من قبل المرشح شخصياً وموقعة منه في الفترة المحددة أعلاه من الساعة التاسعة صباحا˝ حتى الساعة الثانية بعد الظهرعلى ان يحصل المرشح على إيصال بذلك.
 
تنشر الهيئة الإدارية للإتحاد لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في مركز الإتحاد في اليوم التالي لإقفال مهلة التراشيح.
 
الجمعية العادية
 
ويتضمّن جدول أعمال  الجمعيّة العموميّة الأمور التالية: 
1. التثبت من قانونية مندوبي الأندية على أن يكون عضواً في اللجنة الإداريّة للنادي (مفوّض بكتاب رسمي موقّع من الرئيس وأمين السر وختم النادي بناءً على قرار الهيئة الاداريّة).
2. قراءة جدول الأعمال.
3. قراءة محضر جلسة الهيئة العامة السابقة وتصديقه.
4. قراءة التقرير الإداري السنوي ومناقشته وتصديقه المتضمن تقرير عن نشاطات الإتحاد لموسم  2020 وبرنامج نشاطات موسم  2021 المنوي تنفيذها (الروزنامة السنوية لموسم  2021).
5. قراءة ومناقشة التقرير المالي السنوي ومشروع قطع الحساب عن السنة المنصرمة ومشروع الموازنة للسنة المقبلة والمصادقة عليها.
وتعتبر جلسة الجمعية العموميّة قانونيّة إذا حضرها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من مجموع أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت في الجلسة الأولى وإلا فيرجأ الإجتماع إلى جلسة ثانية في اليوم والزمان والمكان عينه من الأسبوع التالي، ويعتبر النصاب مكتملاً بمن حضر.
 
جلسة الانتخابات
 
ويتضمّن جدول أعمال  جلسة الإنتخابات ما يلي: 
1. التثبت من قانونيّة مندوبي الجمعيات المفوّضين للإنتخابات.
2. قراءة جدول الأعمال.
3. جدول بالمرشحين القانونيين.
4. إجراء الإنتخابات.
5. إعلان نتائج الإنتخابات.
وتُعتبر جلسة الإنتخابات قانونية اذا كان نصاب الجلسة الأولى الثلثين ممن يحق لهم التصويت. 
وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للإنعقاد بعد أسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. أما إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للإنعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 
 
 
 
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