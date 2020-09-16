الروسي روبليف يصعد إلى ثاني أدوار بطولة روما

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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثاني لدورة روما لكرة المضرب، بعد فوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس، بمجموعتين دون رد.

واحتاج روبليف إلى ساعة واحدة و38 دقيقة، ليتغلب على باغنيس، بنتيجة 6-4 و6-4.

ويلتقي اللاعب الروسي البالغ عمره 22 عاما، في الدور المقبل مع البولندي هوبيرت هوركاش، الذي تأهل على حساب البريطاني دانييل إيفانز، بفوزه عليه بمجموعتين لواحدة 6-3، 3-6، و7-5.

ويقدم روبليف مستويات مميزة هذا الموسم، حيث حقق عشرين انتصارا مقابل خمس هزائم، وتوج قبل توقف المنافسات في مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، بلقب دورتي قطر وأديلايد الأسترالية، كما وصل في الأسبوع الماضي للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى.