سلة: انطلاق تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة للأكاديميات

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انطلقت مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة من محافظة الشمال وتحديداً من أكاديمية نادي المتحد بحضور اداريين ومدربين ولاعبين من الأكاديمية وعلى رأسهم رئيس نادي المتحد أحمد الصفدي.

وقد شكر الصفدي "الشركة المنظمة على هذا العمل الجبار والمميز والمبادرة الرياضية لجمع اللاعبين من مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها". كما وشكر "الاتحاد اللبناني لكرة السلة وعلى رأسه أكرم الحلبي على جهوده لإطلاق بطولة لبنان في موعدها".

وقد حرصت الشركة المنظمة على اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من وباء كورونا واتّباع ارشادات وزارة الصحة العامة ووزارة الشباب والرياضة بهذا الصدد.

وفي ما يلي نتائج اكاديمية المتحد :

* الفائزون في المركز الاول في تحدي المهارات الفنية للذكور: جود فيّومي (دون ١٠ سنوات)، جاد العلي (دون ١٢ سنة)، زاهي الشهّال (دون ١٤ سنة)، غدي سعيد (دون ١٦ سنة)، إلياس أيوب (دون ١٨ سنة).

* الفائزات في المركز الاول في تحدي المهارات الفنية للإناث: ناديا دروبي (دون ١٤ سنة)، جود غانم (دون ١٦ سنة)، لين دبليز (دون ١٨ سنة).

* الفائزون في المركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للذكور: كامل الشهّال (دون ١٤ سنة)، محمد زكريا (دون ١٦ سنة)، حسن زكريا (دون ١٨ سنة).

* الفائزات في المركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للإناث: تغريد محمد (دون ١٤ سنة)، سيلينا صبلوح (دون ١٦ سنة)، لين دبليز (دون ١٨ سنة).

ويذكر أن هذا التحدي سيكون على أرض كل أكاديمية على حدة وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وسيتأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية في كل اكاديمية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.