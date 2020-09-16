living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: انطلاق تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة للأكاديميات

16
SEPTEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلقت مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة  الاتحاد اللبناني لكرة السلة من محافظة الشمال وتحديداً من أكاديمية نادي المتحد بحضور اداريين ومدربين ولاعبين من الأكاديمية وعلى رأسهم رئيس نادي المتحد أحمد الصفدي.
 
 وقد شكر الصفدي "الشركة المنظمة على هذا العمل الجبار والمميز والمبادرة الرياضية لجمع اللاعبين من مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها". كما وشكر "الاتحاد اللبناني لكرة السلة وعلى رأسه أكرم الحلبي على جهوده لإطلاق بطولة لبنان في موعدها".
وقد حرصت الشركة المنظمة على اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من وباء كورونا واتّباع ارشادات وزارة الصحة العامة ووزارة الشباب والرياضة بهذا الصدد.  
 
وفي ما يلي نتائج اكاديمية المتحد :
* الفائزون في المركز الاول في تحدي المهارات الفنية للذكور: جود فيّومي (دون ١٠ سنوات)، جاد العلي (دون ١٢ سنة)، زاهي الشهّال (دون ١٤ سنة)، غدي سعيد (دون ١٦ سنة)، إلياس أيوب (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزات في المركز الاول في تحدي المهارات الفنية للإناث: ناديا دروبي (دون ١٤ سنة)، جود غانم (دون ١٦ سنة)، لين دبليز (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزون في المركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للذكور: كامل الشهّال (دون ١٤ سنة)، محمد زكريا (دون ١٦ سنة)، حسن زكريا (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزات في المركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للإناث: تغريد محمد (دون ١٤ سنة)، سيلينا صبلوح (دون ١٦ سنة)، لين دبليز (دون ١٨ سنة).
 
ويذكر أن هذا التحدي سيكون على أرض كل أكاديمية على حدة وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وسيتأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية في كل اكاديمية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout