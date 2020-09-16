بيانيتش عن ميسي: اللعب مع كائن فضائي سيكون فريدا

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وصف لاعب برشلونة الجديد، البوسني، ميراليم بيانيتش، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ"الكائن الفضائي".

وقدم النادي الكتالوني لاعب وسطه الجديد اليوم الثلاثاء بعد انتقاله من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وخلال تقديمه، ذكر بيانيتش، الذي سيرتدي القميص رقم 8 الذي كان يرتديه أندريس إنيستا وبعده آرثر الذي انضم مؤخرا إلى يوفنتوس: "لا يمكنني تخيل ميسي بقميص آخر، تصورت أن كل شيء سينتهي بشكل جيد. رغبتي كانت اللعب مع ميسي ولم يكن لدي أي شك بشأن ذلك".

وأضاف "قرأت ما حدث مع ميسي. قصته مع النادي كانت مذهلة، إنه بطل ،وأعتقد أن النادي بيته. سنحاول الفوز بالألقاب معه".

وتابع "سيكون من الفريد أن تشارك غرفة تبديل الملابس مع كائن فضائي.. لكن المجموعة بأكملها مهمة".

وكشف بيانيتش "كنت أتمنى أن أكون هنا وعمري ستة أعوام لكن هذا هو سوق الانتقالات. أملك مسيرة جيدة وأحترم الأندية التي لعبت لها من قبل لكني انضممت إلى أكبرها وسعيد بذلك".

وأصيب الدولي البوسني بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي قبل بدء التدريبات مع برشلونة الأسبوع الماضي.