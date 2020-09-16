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سواريز ويوفنتوس.. عقبة غير متوقعة تعرقل "صفقة النجاة"

16
SEPTEMBER
2020
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بعد أن كانت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من التحقق، يبدو أن انتقال المخضرم لويس سواريز من برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي بات يصطدم بعقبة غير متوقعة: جواز السفر.
 
وكانت تقارير صحفية أشارت أكثر من مرة إلى أن سواريز (33 عاما) توصل بالفعل إلى اتفاق مع بطل الدوري الإيطالي بهدف "إنقاذ مسيرته"، بعد موسم للنسيان بالنسبة للفريق الكتالوني على المستويين المحلي والأوروبي.
 
لكن العقبة الجديدة هي أن المهاجم الأوروغواياني سيتعين عليه استخراج جواز سفر إيطالي، في عملية كان من المفترض أن تبدأ الخميس باختبار في اللغة، حيث لن يسمح لفريق "السيدة العجوز" باستقدام أي لاعبين إضافيين من خارج الاتحاد الأوروبي.
 
ووفقا لمحطة راديو "آر إي سي 1" الإسبانية التي تبث من برشلونة، فإن إجراءات الحصول على جواز السفر في إيطاليا قد تمتد إلى ما بعد السادس من أكتوبر المقبل، علما أن باب سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا سيغلق بشكل استثنائي في الخامس من الشهر ذاته، وسيكون اليوم التالي هو الأخير لتسجيل اللاعبين المشاركين بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.
 
ويعني ذلك أن يوفنتوس ربما لن يتمكن من قيد اللاعب، كما أنه قد يخسر خدماته في دور المجموعات من دوري الأبطال، مما قد يدفعه لصرف النظر عن الصفقة.
 
وبدا واضحا أن سواريز بات خارج حسابات المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان، الذي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق الكتالوني بعد موسم كارثي انتهى بهزيمة 2-8 من بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.
 
وسيتضح موقف اللاعب الدولي أكثر خلال مباراة برشلونة الودية أمام جيرونا المقررة الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد.
 
وفي حال فشلت صفقة انتقال سواريز إلى عملاق تورينو، سيكون اللاعب في موقف لا يحسد عليه، وقد يجد نفسه أسير مقعد البدلاء لفترة ربما تطول في "كامب نو" تحت إمرة مدربه الهولندي.
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