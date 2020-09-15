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البرازيل تتضامن مع نيمار بعد شكواه من "العنصرية"

15
SEPTEMBER
2020
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تضامن العديد من نجوم كرة القدم وشخصيات برازيلية مع مواطنهم نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي، على خلفية اتهامه مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونساليس بتوجيه كلمات عنصرية إليه خلال خسارة فريقه أمام غريمه صفر-1 الأحد في كلاسيكو الدوري الفرنسي.
وكان نيمار أحد خمسة لاعبين تعرضوا للطرد في نهاية اللقاء، إثر مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس على مؤخرة رأسه.
 
وكتب دانيال ألفيش زميل "ناي" السابق في برشلونة والنادي الباريسي والمنتخب عبر صفحته على "إنستاغرام" "في الرياضة (...) لا يوجد مكان للأشخاص الذين يدعون الكراهية أو العنصرية. لا تدع الكراهية تقود طريقك، يا أخي".
 
وختم إبن الـ37 عاما والذي يدافع حاليا عن ألوان فريق ساو باولو بالقول "الحب هو السبيل الوحيد لمحاربة الكراهية".
 
وبحسب مشاهد بثتها شبكة "تيليفوت"، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات "العنصرية، لا!"، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلّف مراقبته.
 
وبدوره تضامن لاعب وسط بالميراس فيليبي ميلو المعروف بطباعه الحادة داخل الملعب مع مواطنه، فكتب لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق في تغريدة "لقد أبليت بلاء حسنا، من المؤسف ألاّ ألعب ضد هذا العنصري الغبي".
 
وكان للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي ظهر في عدة مناسبات إلى جانب نيمار، موقفا مماثلا لمواطنيه فأعاد نشر تغريدة للمهاجم الدولي يتهم فيها غونساليس بوصفه بـ "القرد ابن العاهرة".
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