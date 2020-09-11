ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر بسبب الطرد

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قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أميركا العام الماضي.

وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي، واتهامه مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية "الكونيمبول" بالفساد.

وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر إن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، تشاور مع أليخاندرو دومينيجز، رئيس اتحاد الكونيمبول، الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب".

وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة، والتي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.

وتستهل الأرجنتين، التي لم تفز بكأس العالم منذ 1986، مشوارها في التصفيات بمباراتين متتاليتين، إذ تستضيف الإكوادور قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا.