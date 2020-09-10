ديباي يتحدث عن امكانية انتقاله الى برشلونة

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كشف الهولندي، ممفيس ديباي، لاعب نادي ليون الفرنسي، عن اهتمام نادي برشلونة الاسباني لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتحدث الدولي الهولندي لوسائل الاعلام، بعد مباراة منتخبه أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، التي لعبت مساء الاثنين، وانتهت بفوز المنتخب الايطالي بهدف نظيف.

وعند سؤاله عن أخبار انتقاله الى برشلونة، قال ديباي: "سننتظر ونرى ما سيحدث. سأتحدث مع ليون غدًا. أعلم أن هناك اهتمامًا من نادي برشلونة لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك، لأنني لم أتحدث إلى وكيل أعمالي حتى الآن."

وأبدى النادي الكتالوني اهتمامه بضم المهاجم الهولندي، بطلب خاص من رونالد كومان، المدرب الجديد للبلوغرانا، والمدرب السابق لمنتخب هولندا، والذي أشرف على ديباي في 18 مباراة مع منتخب "الطواحين"، سجل خلالها صاحب الـ 26 عاماً، 11 هدفاً وصنع 12 أخرين.

وأشارت تقارير صحيفة سبورت الكتالونية، بأن الصفقة قد تكلف خزينة برشلونة 25 مليون يورو، أو حتى أقل، في حال أدخل البرسا لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي بالصفقة.

وقدم ممفيس ديباي، أداءً ممياًز مع ليون في الموسم المنصرم، حيث وصل الفريق الفرنسي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة.

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وخاض الدولي الهولندي، 22 مباراة في موسم 2019/20 في جميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع اثنين اخرين.

كما وقع ديباي، على "هاتريك" في أول مباراة له هذا الموسم، في اللقاء الذي جمع ليون بنظيره ديجون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لموسم 2020/21.