ATCL : السباق الرابع للسرعة الأحد وباب التسجيل يُقفل بعد ظهر الجمعة

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ينّظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) السباق الرابع للسرعة(سبيد تيست) الأحد المقبل الواقع فيه 13 أيلول الجاري على حلبة "أر بي أم"RPM))(المتين). ويندرج السباق في اطار الجولة الرابعة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.وانطلقت عملية تسجيل المشاركين في المسابقة في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك .وحُدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 11 أيلول الجاري على أن يتم الاعلان عن لائحة المشاركين في السباق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 12 أيلول الجاري.

وفي ما يلي برنامج يوم السباق الأحد 13 أيلول الجاري:

-بين الساعة 7.15 والساعة 8.00:الفحص التقني والتدقيق الاداري

-الساعة 8.30-الطلعة الأولى

-الساعة 10.00-الطلعة الثانية

-الساعة 11.30-الطلعة الثالثة

-الساعة 13.00- اعلان النتائج الرسمية يليه تتويج الفائزين والفائزات.