ميسي يعود لتدريبات برشلونة ورسالة "غامضة" من سواريز

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بعد صراع مرير مع إدارة النادي الكتالوني، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات فريقه برشلونة، للمرة الأولى منذ الخروج "المذل" من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8.

وعاد ميسي لخوض التدريبات مع زملائه في برشلونة، الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فشل محاولة الرحيل عن النادي الشهر الماضي.

وظهر هداف برشلونة التاريخي مبتسما خلال المران برفقة اللاعبين تحت الأمطار في مقر التدريبات جوان غامبر تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، حسبما ذكرت "رويترز".

وظهر ميسي وهو في حديث مع زميله المقرب له لويس سواريز، الذي بدا وكأنه ينفي أخبار انتقاله ليوفنتوس الإيطالي في رسالة غامضة على حسابه بإنستغرام.

وكتب سواريز على إنستغرام: "الأخبار المزيفة تستمر وأنا أضحك"، مما قد يكون إشارة لأخبار انتقاله ليوفنتوس الإيطالي التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة.

ويلتقي فريق المدرب كومان مع جيمناستيك دي تاراغونا يوم السبت في لقاء ودي، ومع جيرونا يوم الأربعاء المقبل، قبل خوض أول لقاء في الدوري أمام فياريال يوم 27 سبتمبر.