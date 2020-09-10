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"الفيفا" يحث إيطاليا على إعادة مشجعي الكرة إلى الملاعب

10
SEPTEMBER
2020
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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إنه التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، لبحث عودة مشجعي كرة القدم إلى الملاعب وسط جائحة كورونا.
 
وقال إنفانتينو إن اجتماعه مع كونتي هو الأول من بين عدة اجتماعات مع قادة الحكومة، بحسب ما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
وأضاف: "من الواضح أن كرة القدم من دون جمهور ليست كما كانت، لكن الصحة هي أهم شيء، سننظر ما سيحدث الآن، خلال هذه الفترة التي بدأنا نعيش فيها على اتصال مع الآخرين”.
 
وتقام مباريات كرة القدم الإيطالية من دون جمهور منذ أن أعلنت السلطات فرض إغلاق صارم بجميع أنحاء البلاد في مارس الماضي.
 
وبعد ثلاثة أشهر من التوقف، انتهى الموسم السابق من دوري الدرجة الأولى في أغسطس بعد لعب كل المباريات في ملاعب خالية من الجمهور.
 
ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في غضون عشرة أيام، لكن المباريات ستكون أقل حماسا في حال لم يتمكن المشجعون من الحضور.
 
وتجاوزت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن كورونا في إيطاليا 35 ألف شخص، لتكون بذلك ثاني أعلى دول أوروبا من حيث أعداد وفيات كورونا، بعد بريطانيا.
 
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 280 ألفا، كما تجاوز عدد حالات الإصابة التي تسجل يوميا حاجز الألف حالة لعدة أسابيع مع شنّ إيطاليا حملة فحوص مكثفة ورصد العائدين بعد قضاء عطلات خاصة في بؤر تفشي الفيروس مثل ساردينيا.
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