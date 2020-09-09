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بعد هدفي رونالدو مع البرتغال.. هذا ما يفصله عن رقم علي دائي

9
SEPTEMBER
2020
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دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "نادي المئة"، وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز الـ100 هدف دولي، وذلك بتسجيله هدفين رائعين في مرمى السويد، مساء الثلاثاء.
 
وسجل رونالدو هدفيه رقم 100 و101 في مرمى السويد، ليقود منتخب بلاده لانتصار بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
 
وأصبح رونالدو ثاني لاعب بالتاريخ فقط، يتجاوز حاجز المئة هدف دولي مع منتخب بلاده، بعد الهداف الإيراني الأسطوري علي دائي.
 
ويتصدر علي دائي قائمة الهدافين الدوليين برصيد 109 أهداف، بفارق 8 أهداف عن رونالدو، الذي سيسعى بكل جهد لكي يصبح الهداف الدولي التاريخي في العالم.
 
وتمثل سنة 2020 فرصة كبيرة لرونالدو لتحقيق هذا الإنجاز، ذلك أن البرتغال لديها 4 مباريات دولية متبقية هذه السنة، جميعها في دوري الأمم الأوروبية.
 
وتواجه البرتغال فرنسا والسويد في أكتوبر، ثم تعود لتواجه فرنسا وكرواتيا في نوفمبر.
 
وحتى لو لم يسجل رونالدو أهدافه التسعة المطلوبة لتحطيم الرقم القياسي، فستخوض البرتغال عددا من المباريات الدولية الودية في 2021، كما أنها ستشارك في بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل، مما يعني أن الرقم القياسي قريب جدا من الهداف البرتغالي.
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