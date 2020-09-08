اليابان: يجب إقامة أولمبياد طوكيو بأي ثمن العام المقبل

A + A -

قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في اليابان "بأي ثمن" في 2021.

وأبلغت هاشيموتو الصحفيين أنه يجب إقامة الألعاب من أجل مصلحة الرياضيين، بغض النظر عن التحديات التي تشكلها جائحة فيروس كورونا.

واتخذت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية قرارا مفاجئا في مارس الماضي بتأجيل الألعاب، التي كان من المفترض أن تنطلق في يوليو هذا العام، حتى 2021 بسبب الفيروس.

وقالت هاشيموتو في المؤتمر الصحفي: "يعمل جميع المرتبطين بالألعاب معا من أجل الاستعداد، كما يبذل الرياضيون مجهودات كبيرة من أجل العام المقبل".

وتابعت: "أعتقد أنه يجب إقامة الألعاب بأي ثمن. أريد أن تنصب كل جهودنا على الإجراءات المطبقة ضد فيروس كورونا".

واجتمع مسؤولون من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد لأول مرة الأسبوع الماضي، لتطوير الخطوات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال الألعاب.

وكان توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 قال سابقا أن العمل مستمر لاستضافة الأولمبياد العام المقبل، حتى إذا استمرت الجائحة.