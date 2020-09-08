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الروسي مدفيديف يتأهل إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة للتنس

8
SEPTEMBER
2020
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى دور الثمانية من بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى بكرة التنس، عقب فوزه الساحق على الأمريكي فرنسيس تيافو بثلاث مجموعات نظيفة.
 
ولم يبذل الروسي، المصنف ثالثا عالميا، الكثير من الجهد بعد انهيار خصمه عقب تأخره في كسر الإرسال في المجموعة الثانية، ليحسم المواجهة بنتيجة 6-4، 6-1، 6-0.
 
ومع استبعاد المصنف الأول نوفاك دجوكوفيتش، الأحد، بسبب ضربه الكرة وإصابة مراقبة الخط، أصبح مدفيديف من المرشحين البارزين لإحراز لقبه الاول في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك.
 
وسيلتقي اللاعب، البالغ 24 عاما، مواطنه أندريه روبليف، المصنف عاشرا، في دور الثمانية.
روسيا اليوم
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