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كورونا يصيب مبابي ويحرمه من المباراة المهمة

8
SEPTEMBER
2020
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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن كيليان مبابي لاعب المنتخب أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء.
وأضاف الاتحاد في موقعه الرسمي في الإنترنت "بالنظر إلى نتيجة الكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) جاءت عينته إيجابية وتم استبعاده من التشكيلة بعد وصول النتائج بعد التدريبات وعاد إلى منزله في المساء".
 
وأحرز مبابي، الفائز بكأس العالم 2018، الهدف الوحيد في انتصار فرنسا على السويد يوم السبت.
 
وبات مبابي الذي شارك في تمارين المنتخب الإثنين قبل أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية، سابع لاعب من سان جرمان يصاب بفيروس "كوفيد-19" بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس.
 
وجميع هؤلاء أصيبوا بالفيروس خلال عطلة في إيبيزا بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 23 أغسطس.
 
وأصبح مبابي رابع لاعب من المنتخب الفرنسي يستبعد عن تشكيلة أبطال العالم بسبب "كوفيد-19" بعد بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) الذي أعلن عن إصابته قبيل الكشف عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، وحسام عوار (ليون) والحارس ستيف مانداندا (مرسيليا).
 
وقالت إدارة المنتخب الفرنسي إنه "تم إبعاده (مبابي) عن المجموعة بعد وصول النتائج، في نهاية التدريب، قبل أن يعود الى منزله في المساء. وعلى غرار الوفد (المنتخب وطواقمه) بأكمله، خضع كيليان مبابي لاختبار قبل التجمع (في معسكر المنتخب)".
 
وكشفت "جاءت النتيجة سلبية (قبل التجمع) مثل تلك التي جاءت الأربعاء الماضي، بطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار مباراة السويد وفرنسا" السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية والتي سجل فيها مهاجم سان جرمان هدف الفوز 1-صفر في سولنا.
 
ومن المؤكد أن مبابي سيغيب الخميس عن مستهل مشوار سان جرمان في الدوري الفرنسي حيث سيحل ضيفا على لنس ضمن المرحلة الثانية، وذلك بعد أن غاب النادي الباريسي عن المرحلة الافتتاحية نتيجة وصوله الى نهائي دوري الأبطال.
 
وينص البروتوكول الطبي لرابطة الدوري الفرنسي على أن يُعزل كل لاعب مصاب بالفيروس لمدة ثمانية أيام.
 
ويؤثر فيروس كورونا المستجد على عالم كرة القدم، إذ ألغت التشيك مباراتها ضد اسكتلندا المقررة الأسبوع المقبل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بسبب مخاوف كوفيد-19 بعد ساعات من فوزها خارج أرضها على سلوفاكيا 3-1.
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