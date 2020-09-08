الأهلي ينجو من كمين حرس الحدود ويقترب من اللقب

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حقق نادي الأهلي المصري لكرة القدم فوزا متأخرا على مضيفه حرس الحدود بهدفي دون مقابل على ملعب المكس في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 85 ليسجل له البديل وليد سليمان هدف التقدم، قبل أن يضمن النقاط الثلاث بهدف من البديل الآخر محمد مجدي "أفشه" في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز الذي أبعده مجددا بفارق 17 نقطة عن غريمه الزمالك الثاني الفائز الأحد على طلائع الجيش 1-صفر، أصبح الأهلي بحاجة إلى ثماني نقاط من المباريات التسع المتبقية لضمان الاحتفاظ باللقب.

واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه إف سي مصر برباعية نظيفة على استاد الإسماعيلية.

وكان الإسماعيلي تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندري ثم المقاصة في المرحلتين الماضيتين، إلا أنه نجح في تحقيق فوزه الأول بقيادة المدير الفني الجديد أحمد العجوز الذي خلف المستقيل أدهم السلحدار.

وسجل رباعية الإسماعيلي كل من عمر الوحش (23 من ركلة جزاء) وعبدالرحمن مجدي (64) والبديلين محمد الشامي (85) وحازم مرسي (90).

ولعب إف سي مصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 عقب طرد مدافعه شريف أشرف.

وبهذا الفوز، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.