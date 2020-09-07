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سباق مثير لتسلّق الهضبة من تنظيم الـATCL اللقب لجواد سليم..بول قصيفي وصيفه وروجيه فغالي ثالثاً

7
SEPTEMBER
2020
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الدفع الأمامي لهنري قاعي..والخلفي لفغالي  والمجموعة "ن" لرودريك الراعي
حسم جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 لقب السباق الثاني لتسلّق  الهضبة الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) في رومية (المتن الشمالي) برعاية بلدية رومية.واحتل بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثاني بفارق نحو ثلاث ثوان ونصف و روجيه فغالي على بي ام دبليو سي آي المركز الثالث بفارق نحو اربع ثوان عن الأول وبفارق 41 بالألف عن الثاني.
ففي ظل اجراءات وقائية مشددة من وباء "كورونا" اتخذها النادي المنظّم ، شاهد الحاضرون سباقاً مثيراً ومحموماً وسط  منافسة شديدة وضارية بين خمسة سائقين في ظل طقس صيفي حار . وتضمّنت المسابقة ثلاث طلعات رسمية  وتم جمع افضل توقيتين مسجلين في الطلعات الثلاث لاعلان النتائج النهائية .وفي التفاصيل،سجّل بول قصيفي افضل وقت في الطلعة الاولى يليه جواد سليم فروجيه فغالي .وفي الطلعة الثانية،سجّل سليم افضل وقت يليه نعوم عنيسي فروجيه فغالي.وفي الطلعة الثالثة والأخيرة،حقق سليم افضل وقت يليه سليم واكيم فروجيه فغالي.
ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لتسلّق  الهضبة للعام الجاري وشاكت فيه 25 سيارة .
الترتيب النهائي
 
وبعد جمع افضل وقتين مسجلين في الطلعات الثلاث جاء ترتيب السائقين العشرة الأوائل كالآتي:
1- جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10  :2.56.25 دقيقة
2- بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9  :2.59.69 د
3- روجيه فغالي على بي ام دبليو سي آي  :3.00 د
4- سليم واكيم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8  :3.00.25 د
5- نعوم عنيسي على  بي ام دبليو 320  آي  :3.00.37 د
6- بول ابو جودة على بي ام دبليو ام  3 كوبيه  :3.04.32د
7- طوني الحلو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :3.04.41 د
8- جرجس ضرغام على بي ام دبليو ام 3  :3.10.41 د
9- رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9  :3.12.12 د
10- جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :3.12.66 د
 
الفئات
 
وفي ما يلي الفائزين بمختلف الفئات:
*الكروس كار:
1-سليمان جلخ(سيلو):3.07.44د
2-جان البيري:3.09.14 د
3-جوني معتوق:3.16.25 د
*الدفع الامامي:
1- هنري قاعي على رينو كليو:3.22.81 د
2- دافيد مزهر على رينو كليو:3.25.55 د
3- الياس الدهني على سكودا فابيا 1.6  :3.25.59 د
*الدفع الخلفي:
1- روجيه فغالي على بي ام دبليو سي آي  :3.00 د
2- نعوم عنيسي على  بي ام دبليو 320  آي  :3.00.37 د
3- بول ابو جودة على بي ام دبليو ام  3 كوبيه  :3.04.32د
*المجموعة "ن"
1- رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9  :3.12.12 د
2- جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :3.12.66 د
3- شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
*فئة ارسي 3:هنري قاعي
*فئة ار سي 4:الياس الدهني
*فئة ارسي 5:كارل رزق
*فئة اس ام 3:سامر مخيبر
*فئة اس ام 4:نعوم عنيسي
*فئة اس ام 5:جواد سليم 
*كأس السيدات وفئة اس ام 6:لارا الحلو
*كأس السائق الناشئ:ألكس فغالي
*كأس عضو النادي اللبناني للسيارات والسياحة:سيرح عقيقي.
وفي ختام السباق وزّع ممثلو بلدية روميه ايلي سلامة وهشام زينون وعبدو شعيا ومنسّق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في الشرق ألاوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة النادي المنظّم عماد لحود ورئيس لجنة الحكام كابي كريكر ومدير السباق نعمان حاتم  ومسؤولو السباق الجوائز على الفائزين.وسلّم لحود وكريكر درعاً تذكارياً الى ممثلي بلدية روميه.
 
.
ملاحظة:مرفق الصور مع هذا النص:
رقم 1-تتوج البطل جواد سليم ووصيفه قصيفي والثالث فغالي 
رقم 2- جواد سليم خلال احدى الطلعات
رقم 3-بول قصيفي الوصيف
رقم 4- روجيه فغالي ثالث الترتيب العام
رقم 5-هنري قاعي بطل الدفع الأمامي
رقم 6-سليمان جلخ(سيلو) بطل الكروس كار
رقم 7-كأس السيدات للارا الحلو
رقم 8-كأس السائق الناشئ لألكس فغالي(تصوير (MMS-RACING.COM
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