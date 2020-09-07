living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنزيلات الصيف.. ليفربول يعرض نجمه على برشلونة بسعر مخفّض

7
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد التكهنات التي أشارت إلى رغبة برشلونة الإسباني في ضم لاعب ليفربول الإنجليزي جورجينيو فينالدوم، قالت تقارير صحفية إن بطل إنجلترا "سعّر" نجم خط وسطه بنحو 18 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني).
 
وكان المدير الفني الهولندي الجديد لبرشلونة رونالد كومان، أكد رغبته في استقدام مواطنه الذي ساهم بشكل كبير في حصول ليفربول على لقبي دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
 
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أبلغت إدارة ليفربول نظيرتها في النادي الكتالوني أن بإمكانها الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عاما، مقابل سعر مخفّض هو 15 مليون جنيه إسترليني.
 
وينتهي عقد فينالدوم الحالي في "أنفيلد" بنهاية الموسم المقبل، ولم ترد بعد تقارير عن فتح باب المفاوضات لتجديده.
 
وحسب "ديلي ميل"، فإن ليفربول قرر تخفيض سعر فينالدوم للاستفادة منه ماديا، بدلا من فقدان خدماته مجانا بانقضاء عقده في يوليو 2021.
 
ويسعى كومان لتعزيز خط وسط فريقه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيلية الإسباني، وسط ترجيحات بمغادرة أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
 
ولعب فينالدوم في بلاده لفاينورد وأيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نيوكاسل يونايتد، حيث خاض معه موسما واحدا ثم انتقل إلى "الحُمر" عام 2016، علما أنه يمتلك سجلا دوليا به 63 مباراة مع منتخب هولندا، سجل خلالها 18 هدفا.
 
وأمام كومان، نجم برشلونة السابق، مهمة صعبة للنهوض بالفريق الجريح، الذي ودع موسما كارثيا من دون أي بطولة في واقعة لم تحدث منذ عام 2007.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout