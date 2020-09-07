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مانشستر سيتي يعلن إصابة رياض محرز بالفيروس

7
SEPTEMBER
2020
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة الثنائي، رياض محرز، وإيميريك لابورت، بفيروس كورونا، ليتم عزلهما طبقا لإجراءات الوقاية المتبعة.
 
وأكد النادي في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن محرز ولابورت لم تظهر عليهما أي أعراض مرتبطة بفيروس "كوفيد-19" .
 
وقال النادي في البيان: "مانشستر سيتي يستطيع التأكيد أن رياض محرز وإيميريك لابورت قد تم اختبارهما ضد فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية (أي مصابان بالفيروس)".
 
 
وغرد محرز عبر حسابه على "تويتر" لطمأنة متابعيه وجماهير النادي: "شكرا لكل الرسائل اللطيفة، أنا بخير، أتمنى أن تبقوا في أمان".
 
ويتحضر مانشستر سيتي للعودة للمباريات بشكل رسمي عن طريق بطولة الدوري الإنجليزي التي من المقرر أن تنطلق في الـ12 من الشهر الجاري.
 
يذكر أن مباراة الافتتاح لنادي مدينة مانشستر في الدوري ستكون أمام وولفرهامبتون في الـ21 من الشهر الجاري.
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