living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسبانيا تسحق أوكرانيا.. وفاتي يدخل التاريخ "مرتين"

7
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سحقت إسبانيا ضيفتها أوكرانيا برباعية نظيفة بفضل براعة مهاجمها الشاب أنسو فاتي، الذي كان يخوض أولى مبارياته الدولية أساسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، من دوري الأمم الأوروبية، الأحد.
 
وسجل سيرخيو راموس (3 من ركلة جزاء و29) وفاتي (32) وفيران توريس (84) أهداف اسبانيا التي تصدرت المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها خارج ملعبها مع ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى، علما أن الأخيرة تعادلت 1-1 مع سويسرا في المباراة الأخرى.
 
وبات أنسو فاتي أصغر لاعب يشارك أساسيا في إحدى مباريات دوري الأمم الأوروبية بعمر 17 عاما و311 يوما، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدافع ويلز، إثيان أمبادو، اليوم الأحد أيضا، خلال مباراة فريقه ضد بلغاريا، بعمر 17 عاما و357 يوما.
 
واجرى مدرب إسبانيا لويس إنريكه عددا من التعديلات على تشكيلته التي انتزعت التعادل من ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي، فأشرك لاعب الوسط المدافع رودري بدلا من سيرخيو بوسكيتس، وداني أولمو وجيرار مورينو، بدلا من فيران توريس ورودريغو في خط المقدمة.
 
وفرض فاتي نفسه نجما للمباراة بلا منازع، لا سيما في الشوط الأول لأنه تسبب بركلة جزاء، وأضاف هدفا رائعا وشكل خطورة دائمة على مرمى أوكرانيا بفضل مراوغاته الرائعة.
 
وكانت بداية مباراة مثالية لإسبانيا بعد حصولها عل ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين، عند إعاقة فاتي داخل المنطقة، فانبرى لها الاختصاصي سيرخيو راموس قائد "لا روخا"، وسددها على يمين الحارس اندري بياتوف الذي طار إلى الجهة الصحيحة، ولمس الكرة لكن دون أن يمنعها من دخول شباكه.
 
وكاد فاتي يضيف الهدف الثاني عندما سدد كرة أكروباتية ارتطمت بأحد مدافعي أوكرانيا، وخرجت (د.26).
 
ونجح راموس في تسجيل الهدف الثاني بكرة رأسية لولبية من فوق الحارس الأوكراني (د.29). ورفع راموس رصيده بالتالي إلى 23 هدفا في صفوف منتخب إسبانيا، وبات ثامن أفضل هداف في تاريخه بالتساوي مع الأسطورة ألفريدو دي سيفانو. أما الرقم القياسي فبحوزة دافيد فيا بـ59 هدفا.
 
وحسم فاتي المتألق النتيجة بنسبة كبيرة عندما تخطى مدافعا وسدد كرة ماكرة مسجلا أول أهدافه الدولية خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وتهادت داخل الشباك (د.32).
 
وبات فاتي بالتالي أصغر لاعب سنا يسجل هدفا في تاريخ المنتخب الإسباني. أما الرقم القياسي السابق فكان في حوزة خوان أريزكوين الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى سويسرا بعمر 18 عاما و344 يوما في الأول من يونيو عام 1925.
 
وكان فاتي، المولود في غينيا بيساو، حصل على الجنسية الإسبانية في سبتمبر 2019، ثم خاض ثلاث مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 23 عاما، واستدعي إلى صفوف المنتخب الأول في 20 أغسطس الماضي، حيث شارك احتياطيا في المباراة ضد ألمانيا الأسبوع الماضي في هذه البطولة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout