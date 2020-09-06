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رونالدو.. خطأ "لا يصح" بالمدرجات وفتاة غيرت كل شيء

6
SEPTEMBER
2020
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لم تتأثر البرتغال، بطلة أوروبا وحاملة اللقب، بغياب كريستيانو رونالدو، إذ فازت 4-1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم السبت.
 
وغاب رونالدو، الذي أحرز 99 هدفا دوليا في مسيرته، وكان يحلم بتسجيل الهدف رقم 100، بسبب عدوى في أصابع قدمه، فيما افتقرت كرواتيا لجهود لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش بعدما قرر الاتحاد الوطني عدم استدعائهما قبل انطلاق الموسم الأوروبي.
 
وكانت المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن مباراة لمنتخب البرتغال منذ نوفمبر 2018.
 
لكن غياب "الدون" لم يمر مرور الكرام بعدما طاردته العدسات حتى في المدرجات، وتداولت وسائل الإعلام مشهدا طريفا جمعه بفتاة من القائمين على تنظيم المباراة، الذي استضافها ملعب "دراغاو" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
 
فبينما كان نجم يوفنتوس يجلس مسترخيا متابعا لانتصار منتخب بلاده الكاسح، اقتربت الفتاة منه، وانحنت بهدوء، ووجهت إليه طلبا لم يعرف للوهلة الأولى.
 
لكن رد فعل رونالدو أوضح سريعا ما قالته الفتاة، التي تبين أنها طلبت منه وضع كمامة الوجه الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
 
 وأظهرت اللقطات أن جميع الجالسين حول رونالدو كانوا ملتزمين بالفعل بوضع الكمامة، باستثناء "صاروخ ماديرا"، الذي ربما نسي وضعه، أو تجاهل الأمر، أو اعتبر أن ما يسري على الجميع لا يسري عليه..!
 
لكن رونالدو امتثل على الفور، ووضع الكمامة، وإن لم يبد سعيدا بالواقعة أو بطلب الفتاة.   
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