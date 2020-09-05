كورونا لبنان - اصابة رياضي شهير!

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اعلن نادي النجمة عن اصابة حارس مرماه علي السبع بفيروس "كورونا"، وذلك بعد اجراء فحص له ولزميله المدافع علي السعدي اثر مخالطتهما للاعب العهد حسين دقيق الذي اصيب بالفيروس، وقد بينت النتائج وجود نتيجة إيجابية لدى السبع، بينما جاءت السعدي سلبية.

وطلب طبيب النادي الدكتور مازن الأحمدية من الحارس علي السبع التزام الحجر المنزلي على ان يتابع النادي وضعه الصحي وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة، علماً بأن السبع لم يتواجد في تمارين الفريق منذ أكثر من أسبوع.

وانخذت إدارة النادي قراراً بإجراء فحوصات PCR لجميع لاعبي الفريق يوم الاثنين المقبل قبل انطلاق بطولة الكابتن الودية حرصاً منها على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين بشكل دوري.