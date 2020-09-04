الATCL ينظّم السباق الثاني لتسلّق الهضبة الأحد برعاية بلدية رومية ومشاركة 25 سيارة

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)السباق الثاني لتسلّق الهضبة لعام 2020 في رومية (المتن الشمالي) الأحد الواقع فيه 6 ايلول الجاري برعاية بلدية رومية.ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة للعام الجاري.وأعلن النادي المنظّم عن مشاركة 25 سيارة في المسابقة.

وفي ما يلي اسماء السائقين وسياراتهم:

1-روجيه فغالي على بي ام دبليو سي آي

2-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

3-جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

4-غارو هاروتيونيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7

5-سليم واكيم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8

6-رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

7-ماتيو روبواسون على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

8-شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

9-جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

10-سليمان جلخ(سيلو) على كروس كار

11-ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

12-جرجس ضرغام على بي ام دبليو ام 3

13........................................................

14-بول ابو جودة على بي ام دبليو ام 3 كوبيه

15-نعوم عنيسي على بي ام دبليو 320 آي

16-الياس الدهني على سكودا فابيا 1.6

17-فؤاد فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8

18-سامر مخيبر على رينو كليو

19-سيرج عقيقي على بيجو 208

20-دافيد مزهر على رينو كليو

21-كارل رزق على سوزوكي سويفت 1.6

22-لارا الحلو على بي ام دبليو 330 سي آي

23-جان البيري على كروس كار

24-طوني الحلو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7

25-هنري قاعي على رينو كليو

26- جوني معتوق على كروس كار

ويتضمّن السباق ثلاث طلعات ابتداء من الساعة التاسعة من صباح الاحد على ان يقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وفي سياق متّصل، اتّخذ النادي المنظّم كافة الاجراءات الوقائية من وباء "كورونا".

هذا ،وسيتم اقفال الطريق الاحد 6 أيلول الجاري من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر في منطقة روميه على الطريق الممتد من أوتوستراد اميل لحود وصولا الى داخل روميه عند مفترق مستشفى ضهر الباشق.