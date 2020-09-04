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بعد انتقاله لمانشستر يونايتد.. فان دي بيك يكشف سر القميص 34

4
SEPTEMBER
2020
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قال لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد دوني فان دي بيك، إنه سيرتدي القميص 34 تكريما لزميله السابق في أياكس أمستردام الهولندي عبد الحق نوري، الذي عانى من أضرار جسيمة في المخ عقب تعرضه لأزمة قلبية في 2017.
 
وخاض عبد الحق نوري، الذي كان يرتدي هذا الرقم، أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس موسم 2016-2017، قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية في مباراة ودية في النمسا استعدادا للموسم الجديد.
 
ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى، فإنه عانى أضرارا دائمة وخطيرة في المخ.
 
وقال فان دي بيك، الذي انضم إلى "الشياطين الحُمر" قادما من أياكس بعقد لمدة 5 سنوات، الأربعاء، لموقع النادي على الإنترنت: "هذا أمر مميز بالنسبة لي، بسبب صديقي العزيز عبد الحق نوري".
 
وأضاف: "تعرض لأزمة قلبية وهو صديق مقرب لي هو وعائلته، كما أن شقيقه أحد أقرب أصدقائي وأتحدث كثيرا معهم. لهذا قررت أن أحصل على رقم قميصه القديم، لأنني أرغب في تحقيق بعض الذكريات الجيدة مع هذا الرقم".
 
ولم ينس فان دي بيك صديقه نوري، حيث كرمه سابقا عقب هدفه في الدقيقة 34 في مرمى يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
 
وألغى أياكس أمستردام عقد نوري في مارس الماضي.
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