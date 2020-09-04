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في تصريح مقتضب جديد بعد زيارته لإسبانيا، لمح خورخي ميسي والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إمكانية بقاء ابنه مع فريقه برشلونة الإسباني حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

ونشرت قناة "كواترو" الإسبانية مقطع فيديو يظهر ميسي الأب يجيب بما يبدو أنه "نعم" على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء نجم الفريق الأسطوري حتى نهاية الموسم المقبل، ثم المغادرة مجانا في نهايته، وذلك في مقطع فيديو سجلته المحطة التلفزيونية.

وتم تصوير اللقطة بينما كان خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات، بعد اجتماع مع محامي العائلة.

ووصل خورخي ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى برشلونة، وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

والأربعاء صرح والد ميسي لبرنامج رياضي شهير قائلا إن بقاء ابنه في "كامب نو" يبدو صعبا جدا، فيما نفى وجود اتصالات مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الوجهة المرجحة لميسي في حال رحيله، أو مدربه جوسيب غوارديولا.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، الذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم من دون دفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 700 مليون يورو.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن "البرغوث" يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بعد توقف الموسم لأكثر من 3 أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من أغسطس الماضي.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، الاثنين، أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا الذي كان مقررا الأحد.

ووفقا لتقارير محلية، اجتمع مسؤولو النادي مع والد ميسي ومستشاريه لأكثر من ساعتين الأربعاء، لكن أيا من الطرفين لم يكن على استعداد لتغيير موقفه.

ومن المتوقع أن تجري مفاوضات أخرى في وقت لاحق بين برشلونة وممثلي ميسي، ومن بينهم شقيقه رودريغو.