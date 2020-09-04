living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي الأب في تصريح جديد و"سعيد" لجماهير برشلونة

4
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تصريح مقتضب جديد بعد زيارته لإسبانيا، لمح خورخي ميسي والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إمكانية بقاء ابنه مع فريقه برشلونة الإسباني حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
 
ونشرت قناة "كواترو" الإسبانية مقطع فيديو يظهر ميسي الأب يجيب بما يبدو أنه "نعم" على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء نجم الفريق الأسطوري حتى نهاية الموسم المقبل، ثم المغادرة مجانا في نهايته، وذلك في مقطع فيديو سجلته المحطة التلفزيونية.
 
وتم تصوير اللقطة بينما كان خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات، بعد اجتماع مع محامي العائلة.
 
ووصل خورخي ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى برشلونة، وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.
 
والأربعاء صرح والد ميسي لبرنامج رياضي شهير قائلا إن بقاء ابنه في "كامب نو" يبدو صعبا جدا، فيما نفى وجود اتصالات مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الوجهة المرجحة لميسي في حال رحيله، أو مدربه جوسيب غوارديولا.
 
وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.
 
ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، الذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم من دون دفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 700 مليون يورو.
 
في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن "البرغوث" يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بعد توقف الموسم لأكثر من 3 أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من أغسطس الماضي.
 
وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، الاثنين، أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا الذي كان مقررا الأحد.
 
ووفقا لتقارير محلية، اجتمع مسؤولو النادي مع والد ميسي ومستشاريه لأكثر من ساعتين الأربعاء، لكن أيا من الطرفين لم يكن على استعداد لتغيير موقفه.
 
ومن المتوقع أن تجري مفاوضات أخرى في وقت لاحق بين برشلونة وممثلي ميسي، ومن بينهم شقيقه رودريغو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout