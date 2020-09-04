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هدف قاتل يمنح إسبانيا التعادل مع ألمانيا في دوري الأمم

4
SEPTEMBER
2020
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سجل خوسيه لويس جايا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح إسبانيا التعادل 1-1 مع مستضيفتها ألمانيا في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في أول مباراة دولية منذ قرابة عشرة أشهر بسبب جائحة كورونا.
 
وضع تيمو فيرنر ألمانيا في المقدمة بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني بتسديدة منخفضة بين مدافعين خدعت الحارس ديفيد دي خيا في ملعب شتوتجارت الخالي من الجماهير.
 
وبدا أن إسبانيا ستخفق في التسجيل لأول مرة بعد 40 مباراة متتالية قبل أن يخطف جايا التعادل في آخر هجمة في المباراة.
 
وافتقد منتخب ألمانيا في شكله الجديد كل لاعبي بايرن ميونيخ ولايبزيج الدوليين تقريبا بعد مشاركتهما في دوري الأبطال وارتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية ليمنح إسبانيا الفرصتين الوحيدتين في الشوط الأول عبر رودريجو.
 
وأشرك الفريق الزائر، الذي كان يخوض أول مباراة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي منذ عودته إلى المنصب في نوفمبر الماضي، تشكيلة شهدت الكثير من التغييرات وتراجع الأداء بعد الاستراحة.
 
وتتصدر أوكرانيا المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى بثلاث نقاط بعد فوزها 2-1 على سويسرا بينما تملك ألمانيا وإسبانيا نقطة واحدة.
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