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سيرينا وأزارينكا تعبران إلى الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز

4
SEPTEMBER
2020
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تأهلت كل من اللاعبتين البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المتألقة والأميركية سيرينا وليامز إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس.
 
فقد عبرت سيرينا وليامز، الليلة الماضية، اختبار الدور الثاني ببطولة أميركا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، بتغلبها على الروسية مارغريتا غاسباريان بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-2 و6-4 لتواصل مسيرتها نحو لقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.
 
وحسمت سيرينا المجموعة الأولى بسهولة إذ أنهت الشوط الأول بضربة إرسال ساحقة ثم كسرت إرسال منافستها غير المصنفة لتتقدم 2-صفر، بحسب ما ذكرت رويترز.
 
وتحول الزخم خلال المجموعة الثانية وقدمت غاسباريان أداء واثقا فيما ارتكبت سيرينا، الفائزة باللقب 6 مرات، 4 أخطاء مزدوجة، قبل أن تنتفض وتحسم شوطا من 16 نقطة بضربة إرسال ساحقة.
 
وقالت سيرينا بعد المباراة "الأمر لم يكن محبطا كما بدا. التراجع في المجموعة الثانية سيساعدني على معرفة ما يجب تجنبه في المرة المقبلة".
 
 من ناحيتها تغلبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، غير المصنفة، الليلة الماضية، على مواطنتها أرينا سابالينكا بنتيجة 6-1 و6-3 لتبلغ الدور الثالث من البطولة.
 
وبلغت أزارينكا، البالغ عمرها 31 عاما والمصنفة الأولى عالميا سابقا، النهائي مرتين في فلاشينغ ميدوز.
 
وحسمت أزارينكا المجموعة الأولى في أقل من 30 دقيقة بعد أن ارتكبت زميلتها في كأس الاتحاد لفرق السيدات 17 خطأ سهلا باستاد لويس أرمسترونغ.
 
وقاومت سابالينكا في المجموعة الثانية لكن أزارينكا، بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، لم تتراجع وصعدت لمواجهة ساشيا فيكري أو إيجا سفياتك.
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