living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع عودة كرة القدم الدولية.. ما هي بطولة "دوري الأمم"؟

4
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلقت الخميس النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية الجديدة، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بديلا عن المباريات الودية، وكطريق يساعد المنتخبات في التأهل للبطولات القارية، ولكن كيف يعمل نظام البطولة الجديدة؟
 
في بطولة دوري الأمم الأوروبية، تقسم الدول الأوروبية الـ55 إلى 4 مستويات، يضم كل منها 4 مجموعات، وتتنافس كل مجموعة فيما بينها خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بنظام الذهاب والإياب.
 
تضم البطولة نظام الهبوط والصعود، فسيتسنى لأبطال المستوى الثاني التأهل للمستوى الأول، بدلا عن الهابطين، ليشاركوا مع "الكبار" في البطولة المقبلة.
 
ويتأهل أبطال المستوى الأول الأربعة لخوض "نهائيات دوري الأمم" في أكتوبر 2021، بمباراتين نصف نهائي ثم مباراة نهائي، تحدد بطل دوري الأمم.
 
ويضم المستوى الأول منتخبات مثل ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا، أما المستوى الثاني فيضم منتخبات مثل روسيا والتشيك وصربيا، والمستوى الثالث يضم ألبانيا واليونان ومونتينيغرو، أما المستوى الرابع والأخير فيضم أضعف المنتخبات الأوروبية، مثل جزر الفارو ومالطا ولاتفيا.
 
وساهمت البطولة بنسختها الماضية، بتوفير 4 مقاعد مؤهلة لكأس أوروبا المرتقبة التي ستقام في صيف 2021، وذلك استنادا على ترتيب المنتخبات في بطولة دوري الأمم.
 
وتأهل 20 منتخبا لبطولة كأس أوروبا بالتصفيات التقليدية، لكن دوري الأمم منح 4 متبقية لمنتخبات من مستويات متدنية، لم تستطع التأهل عبر التصفيات، وسيشفع لها ترتيبها في دوري الأمم، مما يعطي البطولة قيمة أعلى بقليل من المباريات الودية.
 
(يويفا) تسعى لزيادة "الإثارة" خلال فترة المباريات الودية التقليدية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما تسعى لإعطاء فرص إضافية للفرق الصغيرة للمشاركة في البطولات الكبرى، مثل كأس الأمم الأوروبية، والصعود في دوري الأمم للعب مع الكبار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout