أغلى قيمة كسر عقود لنجوم كرة القدم.. بنزيما يغرد منفردا في الصدارة

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عادة ما تلجأ أندية كرة القدم، وعلى وجه الخصوص أندية الدوري الإسباني، لتثبيت نجومها من خلال تضمين عقودهم شرطا جزائيا ضخما يمنعهم من الرحيل عن النادي.

ويتوجب على الفريق الذي يرغب في التعاقد مع أي لاعب يملك في عقده شرطا جزائيا، دفع قيمة هذا الشرط الجزائي، في حال رفض فريق اللاعب المعني الدخول في مفاوضات لبيع لاعبه.

وارتفعت قيمة الشرط الجزائي في عقود لاعبي الدوري الإسباني بشكل مهول منذ العام 2017، بعدما كسر نادي باريس سان جيرمان، الشرط الجزائي في عقد نجم برشلونة حينها، البرازيلي، نيمار دا سيلفا، ليضمه إلى صفوفه في صفقة مازالت هي الأغلى حتى الآن في تاريخ كرة القدم، إذ بلغت قيمتها نحو 222 مليون يورو.

ويتصدر الفرنسي، كريم بنزيما، حاليا قائمة أغلى قيمة كسر عقود لنجوم كرة القدم، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقده مع ريال مدريد مليار يورو.

ويأتي مهاجم نادي برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، في المركز الثاني خلف بنزيما، حيث تبلغ قيمة كسر شرطه الجزائي 800 مليون يورو، في حين يحتل الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد، المركز الثالث، بشرط جزائري تبلغ قيمته 750 مليون يورو.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفصل لاعب في العالم ست مرت، فيحتل المركز الرابع في القائمة، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، 700 مليون يورو.

ويتشارك نجما ريال مدريد، إيسكو، وفينيسيوس جونيور، المركز الرابع مع ميسي، إذ تصل قيمة كسر عقد كل منهما إلى 700 مليون يورو أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن الدوري الإسباني يعد من الدوريات القليلة التي يعتمد فيها بند الشرط الجزائي في عقود اللاعبين.