living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موقف "غريب" من قائد الريال.. هذا رأي راموس في انتقال ميسي

3
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أدلى قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد سيرخيو راموس بدلوه في قضية "انتقال القرن" حسب ما يراها كثيرون، مؤكدا أنه يجب السماح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باتخاذ قراره بشأن مستقبله، إن كان يريد البقاء، أو مغادرة فريقه برشلونة، بعد عقدين من الزمن قضاهما في صفوفه.
 
وقال راموس عشية المواجهة الافتتاحية لبطولة دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا في شتوتغارت "اكتسب (ميسي) الحق في تقرير مستقبله. لا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك بأفضل طريقة. بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة لنا نحن الذين نحن التغلب على الأفضل، نوده أن يبقى".
 
وأضاف "ليو يجعل الدوري الإسباني وفريقه أفضل، إنه يجعل الـ"كلاسيكو" أكثر جمالا لأنك تحب الفوز بينما تلعب ضد الأفضل وهو واحد من الأفضل في العالم. لكن لديه الحق في تقرير مصيره".
 
وتبدو رغبة راموس "المعلنة" في بقاء ميسي "غريبة" من وجهة نظر رياضية بحتة، باعتبار أن برشلونة، وهو الغريم الأبدي لفريق ريال مدريد، سيفقد بشكل مؤكد قدرا كبيرا من قوته برحيل النجم الأرجنتيني، مما سيعطي الفرصة للفريق الملكي لحصد العديد من الألقاب.
 
وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني، الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.
 
ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، الذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.
 
وفي المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن "البرغوث" الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من 3 أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا، ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الاخير من شهر أغسطس الماضي.
 
ويصر الفريق الكتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها أن البند الجزائي لا يزال ساريا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout