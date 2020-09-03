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مودريتش يعلق "بعقلانية" على رحيل ميسي: انظروا إلينا

3
SEPTEMBER
2020
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يرى نجم خط وسط ريال مدريد لوكا مودريتش أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، غريمه التقليدي في الدوري الإسباني، ربما يكون له تأثير إيجابي على الفريق الكتالوني، بل وعلى زملاء المهاجم الأرجنتيني.
 
وقال مودريتش إن برشلونة "يمكن أن ينجح من دون ميسي"، بالطريقة التي تعامل بها ريال مدريد مع رحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي قبل عامين.
 
ورغم معاناة ريال مدريد أوروبيا من دون رونالدو، فإن الفريق الملكي نجح في اقتناص لقب الدوري الإسباني، في موسم كان برشلونة يتصدر جدول الترتيب بمعظم فتراته.
 
واعتبر مودريتش في تصريحات لـ"فرانس برس"، أن رحيل ميسي سيكون "خسارة هائلة" مثلما حدث عندما غادر رونالدو، لكن "لا يمكنك أن تفكر في الماضي. هذه هي كرة القدم".
 
وتابع أفضل لاعب في العالم عام 2018: "لو حدث (رحيل ميسي) ستكون خسارة كبيرة لهيبة الدوري، لكننا بحاجة إلى المضي قدما. اللاعبون الآخرون سيصبحون نجوما".
 
وأوضح مودريتش: "عندما رحل رونالدو حدث الشيء ذاته. الحياة في ريال مدريد استمرت من دونه، والأمر سيكون مشابها بالنسبة لبرشلونة والدوري الإسباني من دون ميسي".
 
ويبدو أن ميسي في طريقه للرحيل عن برشلونة، بعد أن أبلغ إدارة ناديه رغبته في إنهاء تعاقده مع النادي، مما أحدث صدمة قوية لعشاق الـ"بلوغرانا" حول العالم.
 
والأربعاء قال والده ووكيل أعماله خورخي ميسي في تصريحات تلفزيونية إن بقاء ابنه في برشلونة سيكون صعبا، وذلك عندما زار المدينة للقاء رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.
 
ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، الذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم، من دون دفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.
 
في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن "البرغوث" يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من 3 أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من أغسطس الماضي.
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