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الحكومة الأمريكية توجه تحذيرا نادرا لـ"فيفا"

2
SEPTEMBER
2020
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 دخلت وزارة العدل الأمريكية في نزاع رياضي نادر، اليوم الثلاثاء، بتحذيرها "فيفا" من أن حظر إقامة مباريات الدوري على المستوى الدولي قد ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.
 
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، كتب مساعد المدعي العام والذي يرأس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، في رسالة إلى رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، سيندي بارلو كون: "تخصيص السوق هو في حد ذاته انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية".
 
وتابع: "المنظمات الرياضية ليست محصنة بشكل قاطع من المسؤولية بموجب القواعد. وينطبق ذلك على فيفا والكيانات التابعة له، بما في ذلك اتحاد كرة القدم بالولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي ينطبق بها على أي منظمة أخرى تؤثر أنشطتها بشكل كبير على الولايات المتحدة".
 
وأضاف:
 
نحن قلقون على وجه التحديد من أن فيفا قد ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية من خلال تقييد المنطقة التي يمكن للفرق أن تلعب فيها مباريات الدوري.
يأتي ذلك بعدما رفعت شركة "ريلفينت سبورتس"، دعوى قضائية ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في سبتمبر/ أيلول الماضي، لفشله في فرض عقوبة على مقترح لإقامة مباراة الدوري الإسباني بين برشلونة وجيرونا في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.
 
رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فاليري كابروني في مانهاتن دعوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها "ريلفينت" في يوليو/ تموز، وأعطى الشركة حتى يوم الثلاثاء لإعادة رفع الدعوى أو إحالة قضية التداخل إلى التحكيم.
 
تم تضمين الرسالة الواردة من وزارة العدل في ملف قدمته "ريلفينت"، الثلاثاء، للحصول على إذن لتعديل شكواها بإضافة الفيفا، الهيئة الإدارية لكرة القدم، كمدعي عليه.
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