living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فورلان يفشل في أول تجربة تدريبية

2
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تتكلل التجربة التدربية الأولى لمهاجم منتخب أوروغواي دييغو فورلان السابق بالنجاح، إذ تمت إقالته من تدريب فريق بينارول المحلي الذي تولى الإشراف عليه في ديسمبر الماضي.
 
وبحسب تقارير صحفية، فان رئيس نادي بينارول التقى فورلان وأبلغه قرار مجلس إدارته بالتخلي عن خدماته، في أعقاب خسارة الفريق أمام مونتيفيديو وندررز المتصدر صفر-2، ليصبح بينارول سابعا متخلفا بفارق 7 نقاط عن الصدارة.
 
وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني السابق في حسابه على "تويتر": "يتعين علي ترك بينارول"، شاكرا فريقه السابق على "الفرصة" التي منحه إياها، ومضيفا: "لقد كانت فخرا لي".
 
وأوضح فورلان الذي سجل 36 هدفا في 112 مباراة دولية مع منتخب بلاده: "لا أشعر بأي ندم. إنها كرة القدم".
 
وكان فورلان اختير افضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، كما توج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية عامي 2005 و2009.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout