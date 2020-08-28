مؤتمر صحافي لاتحاد التايكواندو الخميس المقبل للاعلان عن المنح المدرسية للاعبين المتضرّرين

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دعا الاتحاد اللبناني للتايكواندو رجال وسيدات الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة عند الساعة السادسة من مساء الخميس المقبل الواقع فيه 3 تموز 2020 في فندق "لورويال"- ضبية(صالة أزوريا) للاعلان رسمياً عن كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع المنح المدرسية الذي أطلقه الاتحاد اللبناني بالتعاون مع "المؤسسة الانسانية للتايكواندو" المتفرّعة من الاتحاد الدولي للعبة للاعبين واللاعبات الأبطال والذين تضرّروا من جراء الانفجار الكبير الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت أوائل آب الجاري.

وسيتخّذ الاتحاد اللبناني كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" خلال المؤتمر الصحافي.

لتأكيد الحضور ولأي معلومات اضافية الرجاء الاتصال على أحد الرقمين:

71-464040

03-728333