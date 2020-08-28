بوغبا ونجوم تشلسي مصابون.. تفشي كورونا يهدد البريميرليغ

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تتعرض انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز لخطر التأجيل، مع تفشي فيروس كورونا المستجد بين عدد من نجوم تشلسي الإنجليزي، بالإضافة لنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا.

وتم استبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا من تشكيلة منتخب فرنسا، لإصابته بـفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف مدرب الديوك ديدييه ديشان، الخميس، لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشان: "للأسف، خضع بوغبا لفحص (الاربعاء) جاءت نتيجته إيجابية صباح الخميس، قمت باستبداله بكامافينغا".

ومن ناحية أخرى، أصيب 4 نجوم من تشلسي الإنجليزي بفيروس كورونا، وتم وضعهم في الحجر الصحي، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة الدوري.

وأصيب الإنجليزيون مايسون ماونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري، والأميركي كريستيان بوليسيتش، بفيروس كورونا، حسب ما أظهرت الفحوصات الخميس.

ومع ارتفاع عدد إصابات اللاعبين بكورونا، قد تتخذ رابطة الدوري الإنجليزي "القرار الصعب"، وتأجل انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز المفترضة في 12 سبتمبر المقبل.