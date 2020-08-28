برشلونة قد يتجه لنجم ليفربول لتعويض رحيل ميسي

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مع اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، أشارت تقارير لخطة النادي الكتالوني لتعويضه بأحد أبرز نجوم ليفربول الإنجليزي.

وقال موقع "سبورت" إن برشلونة يخطط للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، أحد أبرز نجوم ليفربول الإنجليزي، في حال تم انتقال ميسي خارج أسوار برشلونة.

ولكن سيتعين على برشلونة دفع مبلغ ضخم قد يصل إلى 115 مليون يورو، للتعاقد مع ماني، وفقا لـ"سبورت".

وسجل ماني 22 هدفا في 47 مباراة خاضها مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ويعتبر من أبرز أعمدة ليفربول الهجومية بالإضافة للمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرت فيرمينو.

وكان نادي برشلونة قد أعلن الثلاثاء، أنه تلقى بالفعل برقية من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبلغهم فيها برغبته في الرحيل عن الفريق بشكل فوري.

أعلن المدير الرياضي لنادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم رامون بلانيس، يوم الأربعاء، أن النجم والقائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ النادي الكتالوني بـ"عدم الحضور إلى التدريبات"، مؤكدا أن البحث جار "عن أفضل حل للنادي ولميسي" في قضية الانفصال بينهما.