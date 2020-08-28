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الاتحاد العاجي يغلق "باب الرئاسة" في وجه دروغبا

28
AUGUST
2020
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رفضت اللجنة الانتخابية في الاتحاد العاجي لكرة القدم ترشيح المهاجم السابق ديدييه دروغبا لرئاسة الاتحاد. وخلص قرار اللجنة في المادة الخامسة إلى أن "اللجنة الانتخابية (...) ترفض ترشيح دروغبا تيبيلي ديدييه إيف"، معتبرة ان الهداف السابق يفتقد لأهلية الترشح.
 
ويدلّ هذا الرفض على صعوبات يواجهها نجم تشلسي الإنجليزي السابق لترسيخ مكانته في بلاده، برغم مسيرته الكروية الزاخرة.
 
ولم يحصل النجم السابق لنادي مرسيليا الفرنسي سوى على ترشيح ناديين من الدرجة الأولى، فيما يحتاج إلى 3 على الأقل.
 
وتضمن ملف دروغبا 3 أندية، بينها أفريكا سبور الشهير، لكن الأخير لم يُعتمد بسبب توقيع الترشيح من قبل نائب رئيس النادي وليس رئيسه الداعم لرئيس الرابطة سوري دياباتيه (الذي نال دعم 6 أندية من الدرجة الأولى).
 
وأشار دروغبا في ملفه إلى دعم رابطة الحكام، لكن في هذه الحالة أيضا، كان الترشيح من شخص "ليس لديه القدرة على إلزام رابطة الحكام قانونا"، بحسب اللجنة الانتخابية.
 
وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده.
 
وقال دروغبا البالغ 42 عاما "لا يهمني كثيرا أن أكون رئيسا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاني.. نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية".
 
وتابع "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية"، معتبرا أنه "من الهام أن أعيد لكرة القدم العاجية ما قدمته لي".
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