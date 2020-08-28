بلسانه قالها.. رونالدو "سيغزو العالم" ولن يرحل عن إيطاليا

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كريستيانو رونالدو لم ولن يتغير، حقيقة تبدو واضحة وضوح الشمس بعدما أكد، الخميس، أنه يريد "غزو العالم" و"تحطيم الأرقام القياسية".

تصريحات تؤكد أن النجم البرتغالي لم يفقد طموحه ويريد تعويض خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، كما تدل بوضوح على أنه لن يرحل عن يوفنتوس الإيطالي قريبا، وفق ما زعم البعض بعد عجز الفريق مجددا عن التتويج بدوري أبطال أوروبا.

فقد كتب كريستيانو رونالدو، الخميس، في حسابه على موقع "إنستغرام": "فيما استعد لموسمي الثالث كبيانكونيرو (لاعب بفريق يوفنتوس)، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما".

وتابع المهاجم البالغ 35 عاما، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات: "الأهداف، والانتصارات، والالتزام، والعطاء والاحتراف. بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع أعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعا على غزو إيطاليا مجددا، أوروبا والعالم وتحطيم الأرقام القياسية".

ومنذ قدومه إلى إيطاليا، أحرز رونالدو الدوري المحلي مرتين لكنه لم يتخط عتبة ربع النهائي في دوري الأبطال، إذ أقصي في هذا الدور أمام أياكس أمستردام الهولندي في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون.

وسجل رونالدو 37 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من "السيدة العجوز".

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني السابق "لنقدم المزيد وأفضل... للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا. سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها والفوز بكل شيء من أجل المشجعين. لنكن حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقي لتاريخه".

ويهدف يوفنتوس الذي أقال مدربه ماوريتسيو ساري، وعيّن لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، إلى إحراز لقبه العاشر تواليا في الدوري، والبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996.