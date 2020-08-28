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على عهدة مولر: 10 دقائق كشفت "كل شيء" بمباراة برشلونة

28
AUGUST
2020
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لم يخجل توماس مولر أبدًا في الكشف عن آراءه، وبعضها يكون مفاجئا بشكل كبير، أما آخرها فيكشف سرا غريبا، من وجهة نظره، يتعلق بالمباراة التاريخية التي اكتسح فيها فريقه بايرن ميونيخ برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
نجم بايرن ميونيخ الذي قاده للفوز على برشلونة، ثم مواصلة المشوار حتى تحقيق اللقب الكبير للمرة السادسة، الأحد الماضي، تحدث عن مشهد واحد وقع قبل بداية المباراة التي ستظل كابوسا يطارد عشاق الفريق الكتالوني لسنوات طويلة.
 
وذكر مولر أن لاعبي برشلونة ظهروا في حالة استرخاء تام قبل انطلاق المباراة التي استضافتها مدينة لشبونة البرتغالية.
 
وأوضح النجم الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ربما لا يعني هذا الكثير لكنني سأشير إلى مثال واحد فقط.. بدأنا تدريبات الإحماء لمدة 10 دقائق كاملة قبل أن يخرج لاعبو برشلونة (أخيرا) إلى الملعب للإحماء".
 
وتابع: "كانوا مرتاحين للغاية.. قد لا يعني هذا شيئًا.. كان من الممكن أن تنتهي المباراة بشكل مختلف، لكنني أعتقد أننا كنا "أكثر جوعا" (من أجل الفوز)".
 
ولم يخف توماس مولر مشاعره بشأن رحيل ليونيل ميسي المحتمل عن برشلونة مشيرا إلى أن ميسي "أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب.. وأحد أفضلهم خلال المئة عام الماضية".
 
وأضاف: "قد يكون التغيير (انتقال ميسي) أمرا مثيرًا لكل عالم كرة القدم، باستثناء مشجعي برشلونة (..) لكنني أشعر بالفضول لمعرفة ما سيحققه في مساره الجديد".
 
كما تحدث مولر مازحا بشأن محاولة إقناع ميسي بالتوقيع للفريق البافاري: " تحدثت إلى المدير المالي لبايرن مرات عدة.. لا أعتقد أننا نستطيع فعل أي شيء حيال ذلك".
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