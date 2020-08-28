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"المحطة الثامنة".. الحارس الرحالة يجرب حظه في وجهة جديدة

28
AUGUST
2020
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في مسيرة احترافية طويلة بدأت عام 1999، بات لاتسيو الوجهة الثامنة للحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا، حيث أعلن النادي الإيطالي ضمه من منافسه المحلي ميلان.
 
الحارس الذي سيكمل 38 عاما يوم الاثنين انضم إلى ميلان في 2018 بعد 3 مواسم مع نابولي، لكنه شارك في 13 مباراة فقط.
 
ولعب رينا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو.
 
وقال ستراكوشا: "أنا سعيد بانضمامه فهو يملك خبرة مذهلة. إنه أحد أفضل الحراس في التاريخ وسيساعدني على التطور".
 
رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب إسبانيا ونال لقب كأس العالم 2010، لعب 8 مواسم مع ليفربول، حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول 3 مواسم مع الفريق.
 
واشتهر رينا بكثرة الانتقالات في مسيرته، حيث خاض تجارب مع 7 فرق مختلفة هي برشلونة وفياريال في إسبانيا، وليفربول وأستون فيلا في إنجلترا، وميلان ونابولي الإيطاليين، فضلا عن بايرن ميونيخ الألماني.
Reuters
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