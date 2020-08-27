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تقارير: عدة إصابات بكورونا في تشيلسي الانجليزي

27
AUGUST
2020
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قالت تقارير إعلامية في بريطانيا إن عدة لاعبين في نادي تشيلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
 
ولم تكشف التقارير عن أي أسماء ولم يرد تشيلسي على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.
 
ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية الخضوع لعزل لمدة 10 أيام ولا يسمح له بالعوة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.
 
وسيبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي مسيرته في الدوري الممتاز في الموسم الجديد في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في 14 سبتمبر أيلول المقبل.
 
وقالت صحيفة التايمز إن أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد ابلغت عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.
Reuters
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