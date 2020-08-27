ديوكوفيتش يبلغ قبل نهائي سينسناتي ويواجه باوتيستا أجوت

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فاز نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الألماني يان-لينارد شتروف بنتيجة 6-3 و6-1 يوم الأربعاء ليعادل الرقم القياسي ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة سينسناتي المفتوحة للمرة الثامنة حيث سيواجه الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.

وسيقام الدور قبل النهائي يوم الجمعة وهو اليوم الذي كان محددا للمباراة النهائية بعد قرار المنظمين بالانضمام إلى رياضات أخرى بإيقاف اللعب يوم الخميس احتجاجا ضد الظلم العنصري.

واستغل ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سلسلة من أخطاء شتروف ليفرض سيطرته على المباراة وينهيها في 62 دقيقة بكسر إرسال منافسه دون خسارة أي نقطة ليمدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 24 مباراة.

وقال ديوكوفيتش ”كانت مباراة رائعة. بدايتي لم تكن جيدة في أول شوطين للإرسال... بعدما كسرت إرساله لأول مرة في المجموعة الأولى كانت الأمور أسهل بالنسبة لي.

”لعبة بشراسة كبيرة عندما اتيحت الفرصة وكنت أثق في ضرباتي“.

وعادل ديوكوفيتش بانتصاره ما حققه جيمي كونورز وشتيفان إدبيرج وروجر فيدرر وبيل تالبرت ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة الأساتذة.

وفي وقت سابق، انتفض الإسباني باوتيستا أجوت ليهزم المصنف الثالث دانييل ميدفيديف 1-6 و6-4 و6-3 ويبلغ الدور قبل النهائي في بطولة سينسناتي، التي تم نقلها إلى نيويورك بسبب جائحة فيروس كورونا، لأول مرة.

وبدت فرص باوتيستا أجوت في الانتصار ضعيفة بعد فوز الروسي ميدفيديف (24 عاما) بالمجموعة الأولى وحصوله على ثلاث فرص مبكرة لكسر إرسال منافسه الإسباني في بداية المجموعة الثانية.

لكن باوتيستا أجوت البالغ من العمر 32 عاما تحرر من الضغوط وبدأ في الهجوم على الشبكة وتسديد ضربات الإرسال بثقة.

وقال اللاعب الإسباني مبتسما ”بعد المجموعة الأولى بدأت أفكر فيما هو أسوأ. قاتلت كثيرا في المجموعة الثانية. كانت مباراة صعبة للغاية“.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع إلى الدور قبل النهائي بعد انسحاب رايلي أوبليكا، الذي كان متقدما 6-5، بسبب إصابة في الركبة.

ويلعب تيتيباس ضد الكندي ميلوش راونيتش الذي انتصر على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 4-6 و7-6 و7-5.

وقال راونيتش إنه فكر في عدم خوض مباراته في دور الثمانية تضامنا مع الاحتجاجات المناهضة للظلم العنصري بعد اطلاق الشرطة النار على رجل أسود في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأحد الماضي.

وطالب راونيتش اللاعبين باتخاذ موقف موحد بعد قرار اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا عدم خوض مباراتها في دور الثمانية احتجاجا على الظلم العنصري.

وقال راونيتش الذي تحدث قبل قرار تعليق مباريات البطولة يوم الخميس ”أعتقد أنه لابد من تنظيم مظاهرة أكبر نطاقا والتوقف بصورة أوسع تطاقا.. ولابد من مشاركة الجميع في ذلك“.