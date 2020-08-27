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أوساكا لبطولة سينسناتي: أنا امرأة سوداء

27
AUGUST
2020
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قالت نعومي أوساكا إنها انسحبت من الدور قبل النهائي لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس احتجاجا ضد الظلم العنصري.
 
وكتبت أوساكا، المولودة لأم يابانية وأب من هايتي وهي واحدة من الداعمين لحركة حياة السود مهمة، في مواقع التواصل الاجتماعي "قبل أن أكون رياضية فأنا امرأة سوداء".
 
ويأتي قرارها بعد إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك، وهو رجل أسود، في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد الماضي.
 
وفي وقت سابق قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تأجيل ثلاث مباريات بالأدوار الإقصائية بعدما قاطع ميلووكي باكس المباراة الخامسة ضد أورلاندو ماجيك احتجاجا ضد الظلم العنصري.
 
وأشارت أوساكا في بيانها في تويتر إلى أنها اتخذت القرار لصب التركيز على ما حدث.
 
وأضافت المصنفة العاشرة عالميا "كإمرأة سوداء أشعر أن هناك أشياء أكثر أهمية تحتاج إلى تركيز فوري بدلا من مشاهدتي وأنا ألعب التنس.
 
"لا أتوقع حدوث تغييرات جذرية لو لم ألعب لكن إذا بدأت المناقشات في رياضة تسيطر عليها أغلبية بيضاء فأنا اعتبر ذلك خطوة في الطريق الصحيح".
 
وتابعت "مشاهدة استمرار الإبادة الجماعية ضد السود على يد الشرطة تجعلني أشعر بالاشمئزاز".
 
وانتصرت أوساكا على أنيت كونتافيت بنتيجة 4-6 و6-2 و7-5 لتبلغ الدور قبل النهائي حيث كان من المفترض أن تلعب اللاعبة الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى ضد إليسه ميرتنز.
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