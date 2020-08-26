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المانيا تخوض مباراتين في دوري الأمم بدون لاعبي بايرن ولايبزيج

26
AUGUST
2020
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ستستهل ألمانيا حملتها في دوري الأمم لكرة القدم في سبتمبر أيلول بدون معظم لاعبي بايرن ميونيخ ورازن بال شبورت لايبزيج الدوليين نظرا لأن الفريقين أنهيا للتو مشاركتهما في دوري الأبطال.
 
وقال يواخيم لوف مدرب ألمانيا يوم الثلاثاء إن الموسم، الذي تضرر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا واستمر حتى نهائي دوري الأبطال يوم الأحد الماضي حيث فاز بايرن ميونيخ باللقب، أجبره على استبعاد لاعبي الفريقين قبل مواجهة إسبانيا في الثالث من سبتمبر أيلول وسويسرا بعدها بثلاثة أيام.
 
وستفتقد ألمانيا جهود يوشوا كيميش وليون جوريتسكا ومانويل نوير وسيرج جنابري الذين فازوا بالثلاثية هذا الموسم مع بايرن وكذلك لوكاس كلوسترمان ومارسيل هالستنبرج ثنائي لايبزيج.
 
وقال لوف في مؤتمر صحفي ”بصفتي مدربا للمنتخب الوطني يتعين أن أتحلى بالمسؤولية مع اللاعبين.
 
”يجب أن تتعاون الأندية مع الاتحاد المحلي لكرة القدم بصورة أفضل من أي وقت مضى لتخفيف الضغوط عن اللاعبين“.
 
لكن لوف سيستعين بخدمات نيكلاس زوله قلب دفاع بايرن العائد مؤخرا من إصابة في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي ويوليان دراكسلر وتيلو كيرير ثنائي باريس سان جيرمان.
 
وقال لوف ”حصلا على راحة طويلة في فرنسا وخاضا مباريات أقل من لاعبي بايرن ولايبزيج“.
 
واستدعى لوف أيضا ثلاثة وجوه جديدة هم روبن جوسينس ظهير أيسر أتلانتا وفلوريان نيوهاوس لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ وأوليفر بومان حارس هوفنهايم ضمن تشكيلة من 22 لاعبا.
Reuters
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